Empfehlung - Internationaler Flohmarkt: Dienstältester Händler hört auf

Bad Bentheim Wenn der Internationale Flohmarkt am 24. August seine Tore im Bentheimer Schlosspark öffnet, wird auch Bernhard ter Horst wieder in aller Frühe an seinem Stand anzutreffen sein. Der 72-Jährige ist ein Händler der ersten Stunde und seit den Anfängen im Jahr 1973 regelmäßig dabei. „Nur dreimal habe ich nicht teilgenommen“, erinnert er sich im Gespräch mit den GN. 2010 fiel der Markt aus, als nach starken Regenschauern der Schlosspark unter Wasser stand. „Zweimal konnte ich aus terminlichen Gründen nicht“, sagt der Bentheimer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/internationaler-flohmarkt-dienstaeltester-haendler-hoert-auf-312746.html