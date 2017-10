Empfehlung - Ingrid und Franz Wübben leben seit 60 Jahren Seite an Seite

Gildehaus. Das seltene Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiert heute das Ehepaar Franz und Ingrid Wübben, geborene Bönicke, aus Gildehaus. Ingrid Wübben wurde am 3. August 1934 in Bramsche bei Osnabrück und ihr Ehemann am 15. September 1933 in Lohne geboren. Nach Beendigung der Schulausbildung Ingrid Bönickes wurde ihr Vater, der als Schornsteinfeger tätig war, von Bramsche nach Lohne versetzt, womit die gesamte Familie gleichzeitig umzog. In Lohne arbeitete die Jubilarin als Haushaltskraft bei verschiedenen Familien. Franz Wübben erlernte das Schuhmacherhandwerk und wechselte später zur Firma Nino nach Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ingrid-und-franz-wuebben-leben-seit-60-jahren-seite-an-seite-211428.html