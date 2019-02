Infoabend zum Niederländisch-Zertifikat am Mittwoch

Gildehaus Die niederländische Schule „De Brug“ lädt am Mittwoch, 20. Februar, zu einem Informationsabend ein. Thema ist das CNaVT-Zertifikat, das für Niederländisch-Schüler interessant sein kann, die in den Niederlanden studieren möchten und noch keinen Nachweis haben, welches Sprachlevel sie bislang erreicht haben. Mehr Informationen unter www.CNaVT.org. Die Veranstaltung findet statt in der Grund- und Hauptschule Gildehaus, Neuer weg 8-10, 48455 Bad Bentheim. Los geht‘s um 19.30 Uhr. Anmeldungen noch an inehardt55@gmail.com.