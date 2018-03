Empfehlung - In Schüttorf fehlen 30 Krippenplätze

Schüttorf. 30 Kinder sollen eigentlich ab dem Sommer in einer Kindertagesstätte in der Samtgemeinde Schüttorf betreut werden. Das Problem: Sie haben noch keinen zugesicherten Platz. Das hat Wirtschaftsförderin Elfriede Verst in der jüngsten Jugend-, Sport-, Kultur-, und Integrationsausschusssitzung der Stadt Schüttorf am Montagabend bekannt gegeben. „Es fehlen uns Plätze für die Kinder. In der Kindertagesstätte ,Die Pfefferkörner‘ in Samern sind es 13 fehlende Plätze für über Dreijährige“, berichtete Elfriede Verst: „Wir haben gehofft, dass mehr Kinder kommen. Dafür wurde ja auch einiges in der Politik getan. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/in-schuettorf-fehlen-30-krippenplaetze-228445.html