In Gildehaus wird seit 25 Jahren der Steinofen befeuert

Gildehaus Das historische Backhaus ist als touristische Attraktion vom Mühlenberg in Gildehaus nicht mehr wegzudenken. Mit großer Hingabe sorgen die Mitglieder des örtlichen Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) und insbesondere die Hobby-Bäcker unter ihnen dafür, dass regelmäßig Leben in das Häuschen neben der Ostmühle einkehrt. Mit einer Feierstunde wurde am Donnerstagabend das 25-jährige Bestehen des Backhauses an diesem Standort zelebriert. Im Zuge dessen erhielt auch Johannes Groen eine Ehrung für seinen nunmehr 20 Jahre währenden Einsatz als ehrenamtlicher Bäcker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/in-gildehaus-wird-seit-25-jahren-der-steinofen-befeuert-246102.html