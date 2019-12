In Bad Bentheim werden die Busse umgeleitet

Bad Bentheim Die Bentheimer Eisenbahn teilt mit, dass aufgrund des Weihnachtsmarktes von Freitag, 6. Dezember, 15 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 8. Dezember, die Regionalbusse der Linie 40 an der Haltestelle „Bad Bentheim Bahnhof DB“ enden und beginnen. Die Busse auf der Linie 60 verkehren vom Bahnhof Bad Bentheim wie gewohnt, halten aber nicht im Zentrum, an der Spielbank und am Friedhof in Bad Bentheim. Die Busse verkehren zwischen Bad Bentheim und Suddendorf über die Rheiner Straße.