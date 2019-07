Empfehlung - Imkerin Doris ten Brink bevorzugt den Naturwabenbau

Bad Bentheim Gut eingepackt in ihren Schleier – die Schutzkleidung der Imker – nähert sich Doris ten Brink ihren Bienen. Sie möchte nachschauen, ob ihre Schützlinge schon mit dem Nachwuchs beschäftigt sind. Behutsam nimmt sie den Deckel der Beute und das Wachstuch darunter ab. Sofort krabbeln etliche Bienen zum Licht. Doris ten Brink legt ein mit Nelkenöl getränktes Baumwollhandtuch über den geöffneten Kasten. Nur dort, wo sie mit ihrem Stockmeißel hantiert, um die Rahmen von Wachs und Bienenkitt (Propolis) zu lösen, bleibt ein Spalt frei. Den Tipp mit dem Nelkenöl hat sie von einem Imker aus Schüttorf erhalten. „Das beruhigt die Bienen und ich kann auf den Rauch aus dem Smoker verzichten“, erklärt die Bienenfreundin. Vorsichtig hebt ten Brink einen Rahmen nach dem anderen an. Die Tiere hängen in Trauben an den rundlichen Waben. „Rund ist die Form der Bienen“, erklärt ten Brink. Der Bau einer Naturwabe beginnt mit einem kleinen, ovalen Hügel, aus dem sich bald mit der sogenannten Herzwabe eine mehr runde Form entwickelt. Doris ten Brink prüft, ob die Waben Brut enthalten. Beim letzten Mal habe sie ihr Volk auf Weiselzellen untersucht, erzählt die 48-Jährige. In den eichelförmigen Zellgebilden wachsen die Königinnen heran. „Da sind Brutwaben“, ruft Doris ten Brink erleichtert. Ihr Bienenvolk hat für Nachwuchs gesorgt und entwickelt sich wie erhofft. Auch Futterkränze sind zu sehen. „Alles in Ordnung“, stellt die Imkerin erfreut fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/imkerin-doris-ten-brink-bevorzugt-den-naturwabenbau-310491.html