Empfehlung - Im September zieht das Reisebüro in den Bahnhof

Bad Bentheim Die großen Betonplatten, die als Fahrbahn für die Busse der Bentheimer Eisenbahn dienen sollen, sind vor dem Bahnhofsgebäude verlegt. Augenscheinlich kommen die Arbeiten am Bentheimer Bahnhof gut voran. Die Arbeiten am Bahnhofsgebäude selbst sind auf der Zielgeraden. Das Dach und die Fenster sind in den vergangenen Monaten erneuert worden. Jetzt läuft der Innenausbau auf Hochtouren, wie Georg Pehrs von der bautechnischen Abteilung der Bentheimer Eisenbahn berichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/im-september-zieht-das-reisebuero-in-den-bahnhof-247385.html