Im Schlaf von Brand überrascht: LKW-Fahrer leicht verletzt

Suddendorf

LKW-Fahrer bei Brand leicht verletzt

In der Nacht zu Dienstag geriet gegen 0.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Parkplatz „Forsthaus“ an der A 31 bei Suddendorf ein Lastwagen in Vollbrand. Der im Führerhaus schlafende 56-jährige LKW-Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Die Sattelzugmaschine brannte vollständig aus. Der Auflieger wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben“, teilt die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Ochtrup waren vor Ort eingesetzt.