Empfehlung - Im Hennekens Hof in Bad Bentheim geht es familiär zu

Bad Bentheim Die Bad Bentheimer können sich glücklich schätzen, dass Frans und Alberte Hennekens sich vor 16 Jahren hier niedergelassen und ihren gemeinsamen Traum von einem Musiktheater in der ehemaligen Fleischerei Schoppen verwirklicht haben. Hochkarätige Musiker aus aller Welt kommen dorthin, um zu konzertieren. Klassik spielt in Hennekens Hof „Das Kleine Musiktheater“ die erste Geige, im Sommer wird draußen im Garten auch manchmal geswingt. Was die Konzerte auszeichnet, ist neben der hohen musikalischen Qualität das familiäre Ambiente.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/im-hennekens-hof-in-bad-bentheim-geht-es-familiaer-zu-309110.html