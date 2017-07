Illegal entsorgter Müll in Waldstück entdeckt

gn Bad Bentheim. Sogenannte Eternitplatten sind am Donnerstag an der Gronauer Straße im Waldstück Großes Flöß entdeckt worden. Das teilte die Polizei nun mit. Unbekannte Täter hatten diese Platten an dieser Stelle im Lauf der vergangenen Monate illegal entsorgt. Aufgrund der Menge geht die Polizei davon aus, dass ein Lastwagen dazu benutzt wurde, um den Abfall in unmittelbarer Nähe zur Grenze zu entsorgen. Wann genau der Müll im Waldstück entsorgt worden ist, kann die Polizei noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Die Tat könne schon Monate zurückliegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 Uhr zu melden.