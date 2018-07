Empfehlung - Hundeschwimmen: Bentheimer Badepark öffnet für Vierbeiner

Bad Bentheim Am Sonnabend, 29. September, hat das Naturfreibad in Bad Bentheim das erste Mal für vierbeinige Gäste geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr dürfen Hunde mit ihren Besitzern zum Saisonabschluss das Schwimmbecken erobern, bevor dieses geleert und gereinigt wird wie es im Herbst üblich ist. „Der Eintritt kostet 50 Cent pro Pfote, Begleitpersonen haben freien Eintritt“, kündigte der Badepark Bentheim an. Herrchen und Frauchen dürften allerdings aus hygienischen Gründen nicht mit ins Wasser. Alle Hunde müssen beim Schwimmbadbesuch eine Hundemarke tragen und haftpflichtversichert sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/hundeschwimmen-bentheimer-badepark-oeffnet-fuer-vierbeiner-244748.html