Hund verjagen Einbrecher

gn Bad Bentheim. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag gegen etwa 2 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Butterweg in Bad Bentheim einzudringen, teilte die Polizei mit. Vermutlich, weil dort mehrere Hunde anschlugen, ließen sie von dem Versuch eine Terrassentür aufzubrechen ab. Sie konnten unerkannt entkommen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.