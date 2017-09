Empfehlung - Hund entführt und nach Bad Bentheim gebracht?

Bad Bentheim/Rheine. Nach drei Tagen hat Anke Danneberg ihre Hündin Luna endlich wieder. Der schwarz-weiße Jack-Russel-Terrier-Mix ist am Sonntagvormittag in Rheine spurlos verschwunden. Am Montag fanden Zeugen den Hund in einem Wald bei Bad Bentheim, doch erst am Mittwochvormittag konnte Luna an der Hilgenstiege eingefangen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/hund-entfuehrt-und-nach-bad-bentheim-gebracht-208171.html