Empfehlung - Hotel Grossfeld wird zum Einsatzort

Bad Bentheim. Es ist kurz nach 19.30 Uhr am Donnerstagabend, als plötzlich Martinshörner in Bad Bentheim ertönen. Ein Löschfahrzeug nach dem anderen eilt durch die Straßen der Burgstadt. Das Ziel der Einsatzkräfte: das traditionsreiche Hotel Grossfeld an der Schlossstraße, ganz im Herzen der Stadt gelegen. Dort rufen bereits Menschen aus einem Fenster im Obergeschoss um Hilfe, Passanten blicken besorgt empor. Zum Glück für alle Beteiligten bildet der gemeldete Brand jedoch keinen Realeinsatz, sondern das Szenario für die jährliche Magistratsübung der Feuerwehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/hotel-grossfeld-wird-zum-einsatzort-211785.html