Empfehlung - Historischer Hof ist jetzt Geschichte

Bad Bentheim. Seit Dienstagnachmittag ist der Hof Schulte-Kolthoff in Bad Bentheim endgültig Geschichte. Nachdem sich die Abrissarbeiten wegen der im Stall lebenden Fledermäuse verzögert hatten (die GN berichteten) rückte am Dienstag der Abrissbagger an. Für die Fledermäuse waren im August Ersatzquartiere am Sandsteinmuseum geschaffen worden. „Das Fledermausvorkommen erlaubt aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen eine Ausführung der Rückbauarbeiten nur in bestimmten Zeitfenstern, sodass erst jetzt der Abriss der Gebäude erfolgen kann“, sagte Jens Wolters, Geschäftsführer der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Bad Bentheim (GEG).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/historischer-hof-ist-jetzt-geschichte-208070.html