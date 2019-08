Historische Traktoren tuckern am Wochenende nach Sieringhoek

Historische Landmaschinen gibt es an diesem Wochenende an der Diele Niehaus in Sieringhoek zu sehen. Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, lädt der Oldtimerclub „Dynamit Sieringhoek“ zum inzwischen vierten Oldtimerwochenende.