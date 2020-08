Bei seiner Sommertour besuchte der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers in seiner Funktion als Grafschafter CDU-Kreisvorsitzender die Burg in Bad Bentheim. Mit Gastronomen und Carl Ferdinand Erbprinz zu Bentheim und Steinfurt sprach er über Schwierigkeiten in der Corona-Zeit. Foto: Hille