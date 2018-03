Empfehlung - „Hier am Haus wird nichts mehr gemacht“

Bad Bentheim. Seit sechs Jahren wohnt Werner Bolsen mit seiner Frau in einem Haus der Gewo, die städtische Nordhorner Wohnungsbaugesellschaft, am Nordring in Bad Bentheim. Die Fassade erscheint grau schmuddelig, an einigen Stellen sind noch die Spuren von längst abgebauten Kabeln zu sehen. „Das Haus wird immer maroder“, sagt er. Wenn die Bolsens Besuch erwarten, schauen sie zur vereinbarten Zeit aus dem Fenster, denn die Klingel funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Das Türschloss, das vor einiger Zeit ausgetauscht wurde, ist eigentlich zu groß für die Wohnungstür und ragt einige Zentimeter hinaus. Es ist kühl in der Wohnung, obwohl die Heizungen voll aufgedreht sind. „Die Wände sind nicht gut gedämmt und durch die Fenster zieht es“, erklärt Bolsen. Es sind nur einige der vielen Baustellen, die es in dem Haus gibt.„Wenn wir bei der Gewo anrufen, tut sich meist nichts“, sagt Bolsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/hier-am-haus-wird-nichts-mehr-gemacht-229748.html