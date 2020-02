/ Lesedauer: ca. 2min Heute Abend Mahnwache in Bad Bentheim

Am Rathaus Bad Bentheim beginnt am Freitagabend um 18 Uhr eine Mahnwache. Vor dem Schild, das Bad Bentheim als „Ort der Vielfalt“ ausweist, sprechen Bürgermeister, Imam und Pastor. Am Sonntagabend gibt es eine Mahnwache in Nordhorn.