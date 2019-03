Empfehlung - Henry Platje und seine Leidenschaft für Binnenschiffe

Gildehaus Daheim im Gartenhaus hat sich Henry Platje mit viel Liebe zum Detail sein kleines Museum eingerichtet. Der 68-Jährige sammelt alles, was mit dem Thema Binnenschifffahrt zu tun hat. An den Wänden hängen Postkarten und Fotos, die Decke ist mit zahlreichen Flaggen geschmückt. In einer Vitrine werden diverse Accessoires aus der Schifffahrt präsentiert. Auf einer hochglanzpolierten Schiffsglocke ist der Schriftzug „Delfzijl“ eingraviert. „Da habe ich meine Ausbildung gemacht“, sagt Henry Platje und stellt die Glocke auf die Theke. Von oben hängen Getränkegläser aus ihren Halterungen herab. „Manchmal wird hier auch gefeiert“, sagt Henry Platje und lacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/henry-platje-und-seine-leidenschaft-fuer-binnenschiffe-287198.html