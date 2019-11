Empfehlung - Heißes Ofenrohr sorgt für Feuerwehreinsatz in Gildehaus

Gildehaus Die Gildehauser Wehr rückte mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass ein Ofenrohr zu heiß geworden war. Rußrückstände in dem Rohr gerieten daraufhin in Brand. Die Gäste des Ferienhauses bemerkten dies, verließen das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte betraten das Haus unter Atemschutz, kehrten den Ofen und brachten die Rußrückstände raus. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle dem Schornsteinfeger. Verletzte gab es keine, Schaden am Gebäude entstand nicht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/heisses-ofenrohr-sorgt-fuer-feuerwehreinsatz-in-gildehaus-329751.html