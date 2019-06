Empfehlung - Heiße Gartentage im Bad Bentheimer Schlosspark

Bad Bentheim Von Freitag bis Sonntag drehte sich im Schlosspark alles um die Themen Garten, Haus, Lifestyle und Energie. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen waren Schattenplätze besonders begehrt. Viele Fachgespräche wurden deshalb in den Pavillons geführt, die das Bild im Schlosspark bestimmten. Auch wenn einige Aussteller, aufgrund der Wetterprognose darauf verzichtet hatten, ihren Stand am Fuße der Bentheimer Burg aufzuschlagen, wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm geboten. „Wir haben hier schöne Inspirationen für unseren Garten bekommen“, berichtete ein Ehepaar, das aus dem benachbarten Westfalen den Weg in die Burgstadt gefunden hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/heisse-gartentage-im-bad-bentheimer-schlosspark-305268.html