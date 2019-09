Heinz-Dieter Ruge gewinnt 5000 Euro

Nordhorn Erneut hat ein Grafschafter Sparer in der Sparkassenlotterie „Sparen+Gewinnen“ 5000 Euro gewonnen: Heinz-Dieter Ruge aus Bad Bentheim erhielt vor Kurzem von Dennis Fischer, Kundenberater im Beratungscenter Schüttorf, die freudige Nachricht. Fischer überreichte Heinz-Dieter Ruge im Beisein von dessen Frau Martina passend zum Gewinn ein Sparkassen-Glücksschwein.

Ruge ist bereits der zehnte Gewinner, der sich in diesem Jahr über 5000 Euro freuen durfte. Ein Grafschafter gewann sogar einen Betrag von 10.000 Euro. Insgesamt schüttete die Kreissparkasse Nordhorn bereits Gewinne in einer Gesamthöhe von mehr als 117.000 Euro aus. Wer ein 5-Euro-Los bei der Sparkassenlotterie besitzt, spart 4 Euro an. Der restliche Euro geht in die Verlosung und sorgt für gute Taten. Die Sparkasse unterstützt über den Reinertrag aus „Sparen+Gewinnen“ gemeinnützige Projekte in der Grafschaft Bentheim.