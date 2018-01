Empfehlung - „haus34a“: Bilder und Installationen im ständigen Dialog

sus Bad Bentheim. Johann van der Veen und Remco Dikken laden derzeit zu einer Entdeckungsreise in das „haus34A“ in Bad Bentheim ein. Spielerisch und mit Humor stellen sie Regeln auf den Kopf, bringen Bekanntes in einen neuen Kontext, spielen mit der Vorstellungskraft des Betrachters und installieren Geschichten in den Raum. „Johann und ich“ ist der Titel ihrer Ausstellung, die bis Sonntag, 18. Februar, zu sehen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/haus34a-bilder-und-installationen-im-staendigen-dialog-223116.html