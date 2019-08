Empfehlung - Haus Westerhoff bietet Kreativen ein Zuhause

Bad Bentheim Ein möglichst umfangreiches Programm mit allem, was mit Kunst zu tun hat – So beschreibt Ute Jasniack-Collet ihre Idee für das Haus Westerhoff an der Heeresstraße 8 in Bad Bentheim. Seit 1987 ist das alte Ackerbürgerhaus von 1656 im Besitz der Stadt Bad Bentheim und wurde nach einer Sanierungsphase 1991 als Künstlerwerkstatt eröffnet. Die Angebotspalette ist inzwischen deutlich gewachsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/haus-westerhoff-bietet-kreativen-ein-zuhause-312514.html