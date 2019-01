Haus in Gildehaus brennt unbemerkt

Gildehaus Zerborstene Scheiben und schwarzer Ruß über einigen Fenstern, in einem Haus in Gildehaus hat es offenbar gebrannt. Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude im Butterweg blieb jedoch zunächst unbemerkt. Wie die Feuerwehr Gildehaus meldet, wurden die Kameraden am Sonntagmittag von der Polizei zu Nachlöscharbeiten alarmiert. Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte das Haus, das offensichtlich schon längere Zeit leer steht. „Wir haben das Haus mit Trupps unter Atemschutz ausgiebig kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt“, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr. Wann der Brand in dem ehemaligen Wohnhaus ausgebrochen ist, steht nicht fest. Auch die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Foto: Feuerwehr Gildehaus