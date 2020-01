/ Lesedauer: ca. 2min Harfe erklingt in Hennekens Hof

Die Sopranistin Tenar van Kooten Niekerk und Merel Naomi (Harfe) sind am Sonntag, 1. März, zu Gast im „Kleinen Musiktheater“ in Hennekens Hof an der Wilhelmstraße 40 in Bad Bentheim. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf.