/ Lesedauer: ca. 2min Halb Gildehaus beim Weihnachtsmarkt auf den Beinen

Strahlende Gesichter gab es am Nikolausabend, als in Gildehaus der Nikolaus auf seinem Wagen durch die Stadt bis zum Weihnachtsmarkt zog und Süßigkeiten an die Kinder verteilte. Auch beim Knobeln ging es hoch her.