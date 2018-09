Gute Tropfen und Gewinnspiel beim Weinfest am Herrenberg

Bad Bentheim Genuss und Geselligkeit sind kennzeichnend für das Bad Bentheimer Weinfest, dessen 20. Auflage von Freitag, 14. September, bis Sonntag, 16. September, gefeiert wird. „Zusätzlich zum bewährten Konzept hat der Veranstalter, die Bad Bentheimer Interessengemeinschaft, ein Gewinnspiel organisiert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine fünftägige Wanderreise und ein Gastro-Bummel-Event.

Längst sei das Weinfest auf dem Herrenberg kein Geheimtipp mehr. Die Mischung macht’s: „Die Besucher können sich neben einer Vielfalt an Weinen auch über ein Musikprogramm an allen drei Veranstaltungstagen freuen“, so die Interessengemeinschaft. Los geht es am Freitag mit der Band „Good Taste“. Die Musiker sorgen mit bekannten Oldies, Jazz und modernen Hits für die richtige Stimmung. Am Samstagnachmittag will Johnny Latino mit seinen Gitarrenklängen den Herrenberg verzaubern. Abends folgt Partymusik aller Stilrichtungen mit der Band „Skyfire“, die bereits vor zwei Jahren auf dem Lampionfest überzeugte.

Das lokale Ensemble „Bentheim Jazztett“ sorgt am Sonntag mit Soul-Jazz, Blues, Bossa, Swing und Dixieland-Klängen für Abwechslung und gute Unterhaltung. Anschließend besucht Johnny Latino ein weiteres Mal das Weinfest und spielt bekannte Evergreens. Besucher können die verschiedensten Weinsorten probieren und so manch guten Tropfen käuflich erwerben. Auch die Speisekarte ist vielversprechend und mit kulinarischen Köstlichkeiten gespickt: Neben Flammlachs und ofenwarmen Flamm- und Zwiebelkuchen gibt es Käsespezialitäten und herzhafte Leckereien aus der „Straußwirtschaft“.

Das Weindorf ist am Freitag, 14. September, von 17 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 15. September, von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag, 16. September, von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.