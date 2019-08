Empfehlung - Gute Laune trotz Regen beim Lampionfest in Bad Bentheim

Bad Bentheim Da hatte sogar eine langjährige Besucherin Mitgefühl: „Die letzten Tage war das Wetter so gut, und ausgerechnet heute muss es so regnen. Das ist ärgerlich und tut mir auch für die Veranstalter sehr leid, die sich hier ja wirklich viel Mühe gegeben und viel aufgebaut und organisiert haben. Hoffentlich kann bei dem Wetter am Ende überhaupt das Feuerwerk stattfinden.“ Eine unbegründete Sorge, wie sich später zeigte. Dennoch: Wegen der eher ungemütlichen Umstände wurde das Lampionfest, das zum 32. Mal am Sonnabend auf dem Gelände der Kurklinik stattfand, leider nicht so zahlreich besucht. Schade, denn es gab Einiges zu erleben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gute-laune-trotz-regen-beim-lampionfest-in-bad-bentheim-313761.html