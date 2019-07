Gutachten zum Turnhallenneubau in Gildehaus

Sollen Neubau der Sporthalle im Gildehausesr Mühlenbergstadion und Abriss der alten Armin-Franzke-Halle in einem Auftrag oder getrennt voneinander vergeben werden? In dieser Frage hat die Stadt Bad Bentheim nun ein Gutachten in Auftrag gegeben.