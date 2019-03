Empfehlung - Günter Kochendorf ist neues Mitglied im Bentheimer Stadtrat

Bad Bentheim Die Sitzung des Bad Bentheimer Stadtrates begann am Mittwochabend mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Ratsherrn Wilhelm Klinge. Anschließend stand die Neubesetzung des durch den Tod Klinges frei gewordenen Sitzes auf der Tagesordnung. Als Nachrücker zog Günter Kochendorf in den Stadtrat ein. In Abwesenheit des erkrankten Bürgermeisters Dr. Volker Pannen übernahm die stellvertretenden Bürgermeisterin Adele Januschewski die Aufgabe, Günter Kochendorf förmlich zu verpflichten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/guenter-kochendorf-ist-neues-mitglied-im-bentheimer-stadtrat--289213.html