Gruppenleiter bestehen Prüfung auf dem Ijsselmeer

gn Bad Bentheim. Zur Jugendleiterausbildung hatte sich das Team des Unabhängigen Jugendhauses (UJH) Bad Bentheim kürzlich auf das Ijsselmeer begeben. Mit 23 Jugendlichen fuhren Leiter Dennis Kley, Referent Tobias Stein und Studentin Esther Jakobi zunächst zum Hafen in Kampen in den Niederlanden. Von dort ging es mit der Dreimastschonerbark ‚Admiraal van Kinsbergen‘ auf das Ijsselmeer, um die Häfen Enkhuizen, Hoorn, Lemmer und Urk anzusteuern. Zuvor hatte die Gruppe bereits an drei Vorbereitungstagen im Jugendhaus intensiv gearbeitet.

„Das gruppendynamische Zusammenspiel beim Segeln an Deck der Amiral van Kinsbergen ist nur ein Bruchteil des Programms, wenn auch ein sehr Wichtiger“, sagt Dennis Kley. Über insgesamt neun Tage haben sich die Jugendlichen auf unterschiedlichste Weise den komplexen Themenbereichen der Kinder- und Jugendarbeit gewidmet. Neben dem „fast perfekten“ Gruppenleiter wurden wie immer Rechte und Pflichten durch Referentin Andrea Herzog vom Landkreis Grafschaft Bentheim thematisiert, Rollenbilder und Gruppenphasen analysiert, praktische Beispiele von Konfliktsituationen durchgespielt und verschiedene Führungsstile erarbeitet und präsentiert. Das Thema „Prävention vor sexueller Gewalt“ wurde neu ins Ausbildungsprogramm aufgenommen und von der Leiterin der Beratungsstelle „Hobbit“, Diplom Psychologin Jenny Verwolt, praxisnah im Treff 10 durchgeführt.

Am letzten Tag der Ausbildung hatten die Teilnehmer die Aufgabe, ein typisches Angebot der Kinder- und Jugendarbeit zu planen, welches dann beim „Elternabend an Bord“ , inklusive Finanzplänen und Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit, präsentiert wurde. Dann stand die mündliche Prüfung auf dem Programm.

„Hinter uns liegt eine intensive aber schöne Jugendgruppenleiterausbildung auf dem Ijsselmeer. Die Grafschaft Bentheim darf sich über 23 neue motivierte Juleica-Inhaber freuen, die eine qualifizierte Ausbildung genossen haben und verantwortlich in der Kinder- und Jugendarbeit agieren werden“, sagte Dennis Kley. „Außerschulische Bildung bleibt eine wichtige Aufgabe unserer Arbeit, denn wir fördern junge Menschen in ihrer Entwicklung und stärken zusätzlich das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft.“ Mit Zinar Hami aus Syrien habe man darüber hinaus den ersten jungen Erwachsenen mit Fluchthintergrund aus der Obergrafschaft zum Jugendgruppenleiter ausgebildet. „Er wird sich weiterhin in der Kinder- und Jugendarbeit unseres Hauses engagieren und dient zugleich als Vorbild und Bindeglied für unsere Besucher aus Zuwandererfamilien,“ sagte Dennis Kley.

Die Jugendgruppenleiterausbildung wird von der Stadt Bad Bentheim, dem Landkreis Grafschaft Bentheim und dem Paritätischen Jugendwerk finanziell unterstützt. Im nächsten Jahr plant das UJH Bad Bentheim eine Sommerfreizeit nach Italien, die nächste Jugendgruppenleiterausbildung wird im Sommer 2019 stattfinden.