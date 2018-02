Grundschule Bad Bentheim jetzt „Sportfreundliche Schule“

In einer Feierstunde übergaben Vertreter der Landesschulbehörde am Freitag das Zertifikat. Um die Auszeichnung zu erhalten, muss die Schule diverse Angebote zu den Themen Sport und gesunde Ernährung in den Stundenplan aufnehmen.