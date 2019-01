Grund- und Hauptschule verabschiedet Wolfgang Lüders

Der Leiter der Grund- und Hauptschule Gildehaus ist am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Er war seit 2012 im Amt, zuvor hatte er die Wilhelm-Busch-Schule in Schüttorf geleitet. Von 1984 bis 1998 war Lüders bereits als Lehrer in Gildehaus.