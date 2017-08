Grüne sprechen in Gildehaus über Zukunft der Landwirtschaft

gn Gildehaus. Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Bad Bentheim lädt in Zusammenarbeit mit dem Grünen Kreisverband Grafschaft Bentheim für Donnerstag, 14. September, zu einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Wege in die Zukunft der Landwirtschaft“ nach Gildhaus ein. Das Treffen wird um 19.30 Uhr im reformierten Gemeindehaus in der Dorfstraße 20 in Gildehaus starten.

Nicht erst jüngst müssen sich viele Landwirte Sorgen um ihre Existenz machen. Bundesweit geben viele Höfe auf, weil unter dem Druck einer Billigspirale nicht genug Geld für ihre Erzeugnisse erzielt wird. Damit einhergehen Tierleid, Umweltverschmutzung und eine zunehmende Entfremdung Konsumenten zur Herkunft ihres täglichen Brotes, schreiben die Grünen in einer Mitteilung. Hier steuere Christian Meyer seit 2013 als niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit einer sanften Agrarwende gegen, teilen die Grünen mit.

Am 14. September wird Christian Meyer in Gildehaus einen Vortrag über seine Bemühungen für gesundes Essen, Tierwohl und eine für Erzeuger gewinnbringende Landwirtschaft im Einklang mit der Natur halten. Hierbei wird der Minister auch auf die Themen „Rückgang der Artenvielfalt“ und den „Aktionsplan Ökolandbau“ eingehen.

„Die Grünen laden alle Landwirte und alle interessierten Bürger ein, sich in einer anschließenden Diskussion aktiv zum Thema einzubringen“, kündigen die Vorsitzende der Grünen in Bad Bentheim, Friedhild Füser und der Vorsitzende des Grafschafter Grünen Kreisverbandes, Reinhard Prüllage, in ihrer Pressemitteilung zu der Veranstaltung an.