Empfehlung - Großes Fest zum Kita-Jubiläum

sh Bad Bentheim. Am Sonnabend, 30. Juni, steigt auf dem Kita-Gelände eine sommerliche Jubiläumsfeier. Schon kurz nach dem Start vor 25 Jahren bildeten integrative Aspekte einen Schwerpunkt im Profil des Kindergartens, um auch Kindern mit Behinderungen eine individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Dies ist bis heute der Fall. Als erste Leiterin wirkte Ingrid Tschorn in der Kita. Waren es zunächst noch zwei Gruppen, wuchs die Einrichtung mit der Zeit auf nunmehr dreieinhalb Gruppen an. Die „Halbe“ ist eine Kleingruppe, die als Folge eines gestiegenen Bedarfs an Kita-Plätzen gegründet wurde. 61 Kinder werden aktuell an der Sperberstraße betreut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grosses-fest-zum-kita-jubilaeum-236953.html