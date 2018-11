Empfehlung - Großer Andrang bei Typisierungsaktion in Bad Bentheim

Bad Bentheim Autos bahnen sich den Weg durch die Gutenbergstraße in Bad Bentheim, Feuerwehrleute leiten den Verkehr und auch beim Betreten des Vereinsgebäudes des SV Bad Bentheim gibt es lange Warteschlagen: Auf einen riesigen Zuspruch ist am Sonntag die DKMS-Aktion in der Burgstadt gestoßen, bei der sich insgesamt 776 Freiwillige als potenzielle Stammzellenspender typisieren ließen. Der Sportverein hatte zusammen mit der reformierten Kirchengemeinde zur Teilnahme aufgerufen angesichts der Leukämie-Erkrankung eines 13-jährigen Jungen aus Bad Bentheim, der sowohl Gemeindemitglied als auch im Verein aktiv ist (die GN berichteten mehrfach).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grosser-andrang-bei-typisierungsaktion-in-bad-bentheim-265716.html