/ Lesedauer: ca. 2min Großer Andrang bei Masken-Aktion in Bentheim und Gildehaus

Ab Montag gilt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften in Niedersachsen. Die Stadt Bad Bentheim hat am Samstagvormittag kostenlose Behelfsmasken verteilt. Die Schlangen an den drei Ausgabestellen waren lang.