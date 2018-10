Große Typisierungsaktion am 11. November in Bad Bentheim

Bad Bentheim Selten war das Gemeindehaus der reformierten Gemeinde in Bad Bad Bentheim so voll besetzt wie am Dienstagabend. Mehr als hundert Grafschafter sind gekommen, um zu helfen. Sie wollen sich bei einer großen Registrierungsaktion mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Sonntag, 11. November, engagieren. Sie alle sind hier wegen einer Initiativgruppe, deren Geschichte schon vor etwa zwei Wochen am selben Ort beginnt.

Zu diesem Zeitpunkt sitzen Lars Hoegen und Lydia Lödden im reformierten Gemeindehaus. Die beiden wollen ein Fest für die Gemeinde planen, tauschen dabei auch Neuigkeiten aus, auch traurige. Wie die, dass ein 13-jähriger Bentheimer erneut an Blutkrebs erkrankt ist. Vor zwei Jahren erhielt der Jugendliche zum ersten Mal die Diagnose Blutkrebs, im September erfuhr er von dem Rückfall. Er braucht eine Knochenmarkspende.

„Wie können wir der Familie helfen?“, fragen sich Hoegen und Lödden. Die Idee einer großen Typisierungsaktion kommt schnell auf. Nur wenige Stunden später spricht Hoegen mit Dennis Fischer im Vereinsheim des SV Bad Bentheim über den Rückfall des 13-Jährigen. Der Junge ist sowohl im Verein als auch bei der Kirchengemeinde aktiv. Auch Fischer sitzt mit im Boot und möchte helfen, eine große DKMS-Typisierungsaktion zu organisieren. Er kennt sogar vier Spieler der 2. Mannschaft, die bereits Knochenmark gespendet haben.

Fall weckt Aufmerksamkeit

Das ist für Lödden, Fischer und Hoegen, die sich fortan Initiativgruppe nennen, ein Glücksfall. „Ich habe noch nie davon gehört, dass gleich vier Spender in einer Fußballmannschaft sind. Selbst bei uns in Köln muss man einige Kilometer fahren, um vier Spender zu finden“, berichtet Nicola Wenderoth von der Spenderneugewinnung der DKMS. Der Fall weckt ihre Aufmerksamkeit – und auch die Hartnäckigkeit der Bentheimer. Nach vielen Telefonaten und E-Mails mit Lars Hoegen, sagt Wenderoth ihre Unterstützung zu. Das bedeutet, dass die Bentheimer Hilfe bei der Organisation, Werbung und Durchführung von der DKMS bekommen. „Normalerweise schicken wir sonst nur Registrierungssets raus. Außer wir haben einen Kranken, der selbst dafür wirbt oder eben eine solch besondere Geschichte. Sonst könnten wir die Anfragen gar nicht bewältigen“, berichtet Wenderoth.

Die Familie des kranken 13-Jährigen möchte nicht in die Öffentlichkeit, freut sich jedoch über die Aktion. Stattdessen werben nun die vier Fußballer und erfolgreiche Knochenmarkspender Oliver Belt, Hendrik Buttler, Patrick Neise und Lars Somberg für die Registrierung. Es folgen ein Fotoshooting und die Einladung zum Informationsabend, an dem nach helfenden Händen für den 11. November gesucht wird.

– Es werden schließlich hunderte Hände. Kurz vor 19.30 Uhr am Dienstag steigt die Aufregung bei Lars Hoegen. Je mehr Leute eintreffen, desto größer wird sie. „Ich kann das nicht abschütteln. Mich nimmt das mit. Ich bin doch selbst Vater“, sagt Hoegen. Das wird auch schon bei seiner Begrüßung deutlich. Nervös tappt er von einem Fuß auf den anderen. Es macht aber auch deutlich, wie wichtig ihm das Thema ist. Schnell teilen sich die Helfer in Gruppen auf. Die einen werden den Kuchenverkauf übernehmen, andere kümmern sich um den Aufbau vor Ort, wieder andere wollen bei Firmen Klinken putzen und nach Spenden fragen. Das Ziel der Bentheimer ist klar: Es sollen sich am 11. November von 12 bis 17 Uhr im Vereinsheim des SV Bad Bentheim, Gutenbergstraße 8, so viele Freiwillige wie möglich bei der DKMS registrieren lassen und Geld spenden – um so so vielen Blutkrebspatienten wie möglich mit einer Knochenmarkspende eine zweite Chance auf Leben zu geben.

Spenden für die DKMS an DE94 6415 0020 0004 4466 77, Verwendungszweck: PWN 001.