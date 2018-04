Empfehlung - Grizzlys ziehen von Bardel nach Ochtrup

Bardel/Nordhorn. Jan Leutenantsmeyer sitzt auf seiner alten Honda Goldwing, die vor seinem Haus in Brandlecht steht. „Denkmal“, nennt er sie und so sieht das Motorrad, Baujahr 1986, auch aus. Blumen sind in den Seitentaschen gepflanzt, zahlreiche Aufkleber erinnern an besuchte Motorradtreffen. „In 19 Ländern bin ich bis jetzt gewesen“, erzählt er. Die Maschine hat nie ein anderer gefahren. Nach rund 186.000 Kilometern war dann Schluss, Leutenantsmeyer fährt jetzt Harley Davidson. Seine alte Goldwing begrüßt nun die Gäste, die ihn in Brandlecht besuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grizzlys-ziehen-von-bardel-nach-ochtrup-233251.html