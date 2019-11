Grenzkontrolle: Rollende Zeitbomben, Schleuser und Drogen

Die Polizei hat Vormittag die A30 am Grenzübergang in Gildehaus gesperrt. Bis in den Nachmittag wurden einreisende Lastwagen und Autos über den Rastplatz Bentheimer Wald geleitet. Dort haben Polizisten etliche Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.