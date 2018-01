Gras und Burger: Zöllner finden Marihuana in Fastfood-Tüte

hi Bardel. Am Mittwochabend kontrollierten Zöllner ein Auto mit vier jungen Leuten in der Nähe der Grenze in Bardel.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten die Tüte einer Fastfood Kette unter dem Fahrersitz. Allerdings befand sich in der Tüte nicht nur ein Burger: 130 Gramm Marihuana und eine größere Anzahl an Klemmtütchen kamen nach Angaben des Zolls zum Vorschein. Die Burger-Tüte mit dem brisanten Inhalt wird von den Zollfahndern dem 18-jährigen Fahrer des Autos zugeordnet. Das Marihuana wurde beschlagnahmt, es hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Wegen Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln leiteten die Beamten gegen den Fahrer aus der Grafschaft Bentheim ein Strafverfahren ein.

Bei der Befragung gaben die Insassen des Autos zunächst nicht an, dass sie Drogen oder Waffen dabei haben. Eine 20-jährige Mitfahrerin sagte, dass sie ihr Pony bei einem Gut in Grenznähe aufgesucht hatten.