Mit einem Betrag in Höhe von 2500 Euro unterstützt die Grafschafter Volksbank das Sommerkonzert der Musik Akademie Obergrafschaft. Jürgen Brameier, Geschäftsstellenleiter in Schüttorf (links), und Ines Roolfing, Beraterin der Grafschafter Volksbank (rechts), überreichten die Zuwendung an Bodo Wolff, Leiter der Musik Akademie (Mitte). Foto: Grafschafter Volksbank