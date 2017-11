Empfehlung - Grafschafter Naturschutzwoche mit Projekt in Bardel eröffnet

sus Bardel. Voller Feuereifer entfernten Schüler des Missionsgymnasiums am Sonnabend wuchernde Pflanzen wie die Späte Traubenkirsche in dem Landschaftsschutzgebiet am Kloster Bardel, um ein Stück alter Kulturlandschaft zu erhalten (die GN berichteten mehrfach). Der Pflegeeinsatz im Bardeler Wacholderhain ist neben weiteren Aktionen im Unterricht fester Bestandteil der stets im November stattfindenden niedersächsischen Naturschutzwoche für Kinder, die am Sonnabend zum fünften Mal eröffnet wurde. Finanziell wird die Aktion durch die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützt. Es sei wichtig, dass die jungen Menschen bei den Einsätzen Erfahrungen in der Natur sammeln, erklärte Hartmut Schrap von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim im GN-Gespräch. Zwar seien digitale Medien aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht wegzudenken, doch könnten sie solche praktischen Erfahrungen nicht ersetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grafschafter-naturschutzwoche-mit-projekt-in-bardel-eroeffnet-213551.html