Empfehlung - Grafschafter Kurzfilmnacht: Nachwuchsregisseure beeindrucken

Bad Bentheim. Elfmal fiel die Klappe bei der zehnten Grafschafter Kurzfilmnacht am Sonnabend im Forum des Burg-Gymnasiums. Die Schüler vom Seminarfachkurs „Journalismus“ präsentierten beeindruckende Ergebnisse ihrer Recherchen in einer lockeren Bühnenshow und ernteten für ihre Leistungen kräftigen Applaus. Dieses Mal hatte allerdings die Grippewelle für Lücken in den Besucherreihen gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grafschafter-kurzfilmnacht-nachwuchsregisseure-beeindrucken-227066.html