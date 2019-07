Grafschafter Bahnanschlüsse bleiben auch mit neuen „ECx“

Berlin Die Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehr in der Grafschaft und im Emsland sollen auch nach der Umstellung auf den neusten DB-Fernverkehrszug „ECx“ ab 2023 gewährleistet werden. Zudem wird der Eurocity auch in Zukunft Halt in Bad Bentheim machen.

Das teilte die Bahn in ihrer Antwort auf ein Schreiben des Bundestagsabgeordneten Jens Beeck (FDP) mit. „Ein starker Nahverkehr auf der Schiene ist enorm wichtig für unsere Region. Ich freue mich, dass das auch die Bahn erkannt hat und nach der Umstellung auf die ECx-Züge die derzeit guten Anschlüsse vom Fernverkehr zum Nahverkehr erhalten werden sollen. Ein Wegfall des Haltes in Bad Bentheim und schlechtere Umsteigeverbindungen im Knoten Rheine wären den Menschen vor Ort nur schwer zu vermitteln gewesen“, so Beeck.