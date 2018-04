Empfehlung - Grafschafter Anfietsen diesmal in Bad Bentheim

gam Bad Bentheim. Beim Grafschafter Anfietsen am Sonntag, 8. April, liegt das Ziel in diesem Jahr in Bad Bentheim. Während am Vormittag die Teilnehmer bei einer Sternenfahrt in Richtung Obergrafschaft aufbrechen, wird ab 14 Uhr in der Burgstadt ein großes Familienfest gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/grafschafter-anfietsen-diesmal-in-bad-bentheim-231346.html