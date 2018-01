Empfehlung - GN-Kinderseite: Tolle Töne aus der Trompete

Gildehaus. Es war ein tolles Konzert: Mit fröhlichen Liedern und Stücken hat der Junge Posaunenchor vor einigen Tagen in der reformierten Kirche in Gildehaus das neue Jahr begrüßt. Viele Menschen waren erschienen, um den Mädchen und Jungen beim Musizieren zuzuhören. Seit mehr als 15 Jahren gibt es die Gruppe, zu der rund 45 junge Musiker aus der ganzen Grafschaft gehören. Diese sind eigentlich in den Chören ihrer jeweiligen Kirchengemeinden aktiv, aber acht bis zehn Mal im Jahr kommen die Jugendlichen zusammen, um gemeinsam zu spielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gn-kinderseite-tolle-toene-aus-der-trompete-222739.html